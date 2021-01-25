"Сидит пьяная компания и лежит мертвая": страшная судьба дочери звезды фильма "Девчата"

Николай Рыбников был долго и безумно влюблен в Аллу Ларионову. Друзья сравнивали эту привязанность с зависимостью. Пара поженилась в 1957 году, когда актриса уже была беременна, но от другого. Отцом Алены стал Иван Переверзев, а через четыре года у супругов родилась и общая дочь. Девочку назвали Ариной.

У наследниц звезд советского кино было все, о чем только можно мечтать. Из заграничных командировок родители привозили игрушки, роскошную одежду и дорогие подарки. Правда, девочек воспитывала бабушка, которой помогали мамки-няньки.

Дочь Николая Рыбникова с детства была непростым ребенком. Как вспоминают близкие, у девочки не наблюдалось особых интересов и талантов. Когда Арине было 18 лет, она снялась в фильме "Вторая весна". Это было единственное появление наследницы артиста на экране, так как актерская профессия девушку не увлекала.

В итоге Ариша окончила полиграфический институт и работала в издательстве, занимаясь выпуском туристических брошюр. "Потом как-то все само собой в ее жизни сошло на нет. Может быть, это смерть папы так на нее повлияла", – говорит Алена Рыбникова.

Как оказалось, еще в юности дочь звезды фильма "Девчата" и "Весна на Заречной улице" пристрастилась к алкоголю. Сначала родители брали с собой на банкеты, затем появились свои компании. Девушка не стеснялась жить на деньги родителей, а после смерти отца в 1990 году совсем слетела с катушек.

Арина Рыбникова уволилась с работы, стала много и часто пить, превратив жизнь матери и сестры в настоящий ад. Родственники пытались лечить ее от зависимости, но этого хватало ненадолго. Как только Ариша возвращалась из клиники, все начиналось с новой силой.

Пока Аллы Ларионовой не было в квартире, девушка приводила домой собутыльников. Во время одной из таких попоек кто-то украл драгоценности. Актриса не стала заявлять в милицию, а просто разменяла роскошную пятикомнатную квартиру на две маленькие: в одну переехала сама, во вторую отселила пропащую дочь.

В итоге Арина Рыбникова почти перестала общаться с матерью и даже не пришла на ее похороны в 2000 году. Она пережила Аллу Ларионову всего на четыре года. Смерть настигла дочь Николая Рыбникова во время очередной пьянки, причем собутыльники даже не заметили труп и продолжали наслаждаться спиртным еще несколько дней. Нашла тело знакомая, так как переживала, что Арина слишком долго не выходит на связь.

"Мне позвонила подружка Ариши и говорит: "Светлана Аркадьевна, я сейчас зашла в квартиру к Арише, там сидит пьяная компания и лежит мертвая Ариша", – вспоминает женщина.