"Ужас какой": Алсу вышла на связь после исчезновения

Артистка долго не размещала новые публикации в инстаграм-канале и, наконец, объяснила причину своего отсутствия в соцсети. Алсу долго и усердно работала над новым проектом.

Недавно поклонники певицы начали бить тревогу, ведь Алсу перестала радовать их контентом в личном блоге. Вчера знаменитость успокоила фанатов. Оказалось, звезда исчезла из соцсети из-за плотного графика. Артистка подготовила для любителей поп-музыки музыкальный альбом.

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Алсу извинилась перед подписчиками за то, что заставила их волноваться. Она пообещала в скором времени сообщить им подробности о новом альбоме. Звезда уже закончила работу над проектом, но его название пока хранит в тайне. Она уверяет, что обложка утверждена и треки уже записаны. Чтобы фанаты не томились в ожидании, она поделилась с ними клипом на песню "Вольтер", но не всем он пришелся по вкусу.

Пользователи Сети отреагировали на пост знаменитости по-разному. Игорь Крутой порадовался за звезду и выразил свое одобрение с помощью смайликов. Поклонники поздравили Алсу с новым творческим свершением и поблагодарили ее за снятый клип. Не обошлось и без злопыхателей: хейтеры накинулись на артистку с критикой и новыми обвинениями. "Ужас какой, у нас пол страны страдающих, нельзя такие песни, они вообще в депрессию погружают. Когда уже будут полноценные и красивые композиции без слез и жертвенности", " Песни уже не те...", "Алсу, где фантазия, почему клипы однотипные?", – написали комментаторы.