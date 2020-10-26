"Без тебя дальше": Алсу заподозрили в разладе с мужем

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость сообщила, что в конце октября выпускает новую песню под названием "Вольтер". Звезда поделилась видео припева нового хита. Некоторых пользователей соцсети встревожили слова: "Потому что без тебя холод и пустота. Без тебя дальше – и назад нельзя. Без тебя продолжать все бессмысленно...".
Также многие отметили, что в этой композиции слышна "прежняя Алсу с ее душой, манерами". Поклонники заявили, что с нетерпением ждут новую песню.
Напомним, певица Алсу и ее возлюбленный, бизнесмен Ян Абрамов поженились 14 лет назад. За все эти годы их семья казалась идеальной. У них родилось трое детей – дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.
Как писали "Дни.ру", в какой-то момент певица Алсу стала появляться на светских событиях без супруга. Тогда поползли слухи о возможных размолвках в звездной семье. Но домыслы оказались беспочвенными. В звездной семье царят любовь и взаимопонимание.
Ранее поп-дива поделилась подробностями семейной жизни. Супружеским парам певица Алсу дала советы на тему развития отношений. Она порекомендовала парам не рассказывать родителям о конфликтах внутри семьи, чтобы сохранить хорошие отношения. Артистка считает, что в союз мужа и жены не должен вмешиваться кто-то еще.
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