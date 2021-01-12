"Насмехаются из-за смерти отца": Седокова поделилась болью

Певица отметила в своем инстаграм-аккаунте, что теперь будет меньше делиться подробностями личной жизни в социальных сетях ради
безопасности ребенка.
Первым мужем Анны Седоковой был капитан киевской футбольной команды "Динамо" Валентин Белькевич. Артистка родила супругу дочь Алину. Через десять лет после развода с женой 41-летний спортсмен скончался. Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.
Сейчас наследница Анны Седоковой живет с мамой, трехлетним братом Гектором и новым избранником певицы Янисом Тиммой. Исполнительница призналась, что ее дочь сильно переживает из-за негативных комментариев по поводу смерти отца, с которыми ей приходится сталкиваться в интернете.
Подавленное состояние дочери заставило Анну Седокову переосмыслить свой подход к ведению соцсетей. Звезда сообщила, что Алина искренне не понимает, почему ее в 16 лет "обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца".
Также артистка призналась, что отчасти винит в происходящем себя и свою чрезмерную открытость с фанатами. Именно поэтому Анна Седокова планирует превратить свои социальные сети в исключительно рабочую площадку.
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