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"Насмехаются из-за смерти отца": Седокова поделилась болью

Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Седокова рассказала, что ее 16-летняя дочь подверглась травле в Сети. Девушка переживает из-за насмешек по поводу смерти родителя.
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Певица отметила в своем инстаграм-аккаунте, что теперь будет меньше делиться подробностями личной жизни в социальных сетях ради безопасности ребенка.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Первым мужем Анны Седоковой был капитан киевской футбольной команды "Динамо" Валентин Белькевич. Артистка родила супругу дочь Алину. Через десять лет после развода с женой 41-летний спортсмен скончался. Причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.

Сейчас наследница Анны Седоковой живет с мамой, трехлетним братом Гектором и новым избранником певицы Янисом Тиммой. Исполнительница призналась, что ее дочь сильно переживает из-за негативных комментариев по поводу смерти отца, с которыми ей приходится сталкиваться в интернете.

Подавленное состояние дочери заставило Анну Седокову переосмыслить свой подход к ведению соцсетей. Звезда сообщила, что Алина искренне не понимает, почему ее в 16 лет "обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца".

Также артистка призналась, что отчасти винит в происходящем себя и свою чрезмерную открытость с фанатами. Именно поэтому Анна Седокова планирует превратить свои социальные сети в исключительно рабочую площадку.

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Автор: 12 января 2021, 10:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перепуганную дочь Седоковой вогнали в стресс на людях

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