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"Вместе в клубе выпиваем по шотику": Седокова рассказала об отношениях с дочерью

Анна Седакова. Фото:instagram.com/annasedokova
Российская певица Анна Седокова мать троих детей. На днях она показала фото со старшей дочерью Алиной и порассуждала об их взаимоотношениях. На снимке две молодые женщины выглядят как подружки.
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В своем "Инстаграм" Анна Седокова рассказала, что у них с дочерью бывают непростые взаимоотношения. Однако это не мешает им оставаться настоящими подругами. При этом дочь никогда не мешает личной жизни матери.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова поведала, что в ее семье все просто – у каждого есть своя территория, которую уважают члены семьи. У старшей дочери певицы Алины есть своя комната, куда звездная мать никогда не заходит без стука. Дети соблюдают те же правила по отношению к родителям.

При этом Анна Седокова осознает, что в 18 лет Алина станет совершеннолетней, и сможет начать свою самостоятельную взрослую жизнь. Это не огорчает певицу, а наоборот радует.

"Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несемся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с ее друзьями. Я не ее подружка. Я ее Мама", – написала Анна Седокова.
Певица подчеркнула, что при любых, даже самых идеальных отношениях важно сохранять личные границы. Это позволит быть счастливым каждому члену семьи.

По мнению Седоковой, дети не должны мешать маминой личной жизни. Неудивительно, учитывая нынешние страстные отношения певицы с мужем Яннисом Тимой.

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Автор: 11 января 2021, 16:48 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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