"Появилась моя девочка": Алсу сообщила о рождении дочери

Певица Алсу поделилась радостью с поклонниками. Она рассказала о важном событии в семье, которое изменило ее жизнь.

7 сентября наследница артистки Сафина отмечает день рождения. Сегодня девочке исполнилось 14 лет. "В 6.40 утра на свет появилась моя нежная, добрая девочка – моя доченька Сафина. Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть?" – высказалась певица Алсу.

Знаменитость пожелала дочери счастья и чтобы ее заветные мечты обязательно сбылись.

Фолловеры присоединились к поздравлениям. Они адресовали Сафине массу добрых слов и восхитились гармонии в звездной семье.

Напомним, певица Алсу воспитывает трех детей – дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Недавно она поделилась редким семейным снимком. На фото певица позирует в окружении своих близких. Исполнительница запечатлена рядом с мужем – бизнесменом Яном Абрамовым, а также с детьми. До этого артистка никогда не публиковала в Сети фото, на которых ее семья была бы в полном составе.

Отметим, дочери певицы Алсу растут очень разными. Старшая дочь звезды хочет стать врачом и обожает фотографировать, а младшая, Микелла, мечтает пойти по стопам матери и построить карьеру певицы. Примечательно, что Сафина тоже занималась музыкой и прекрасно играет на фортепиано, но не стремится к славе на сцене.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Алсу рассказала фанатам о своей жизни в браке. По словам исполнительницы, она умеет предугадывать реакцию своего мужа Яна, поэтому не делает того, что ему бы не понравилось. С годами звезда стала терпимее к супругу. Она не устраивает скандалов из-за бытовых мелочей и все меньше придает им значение.

