"Мое сердечко": Алсу трогательно поздравила сына с днем рождения

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с малышом. Артистка пожелала сынишке здоровья и счастья.
"Мой любимы мальчик, моя вселенная, мое сердечко. С днем рождения, сынок", – с нежностью высказалась певица Алсу. Поклонники присоединились к поздравлениям наследника знаменитости.
Примечательно, что исполнительница до сих пор скрывает внешность Рафаэля. Фото с сыном в соцсети она выставляет редко. Так, один из последних снимков с ним появился 8 июля в День семьи, любви и верности.
Напомним, певица Алсу воспитывает троих детей, рожденных от мужа-бизнесмена Яна Абрамова: дочерей Сафину, Микеллу и сына Рафаэля. Свадьба пары состоялась в 2006 году.
Отметим, 12-летняя Микелла проявляет хорошие вокальные способности. На большой сцене она появилась в 2016 году. Вместе со звездной мамой и сестрой она выступила на "Рождественской песенке года". Широкую известность дочь певицы Алсу обрела в шестом сезоне шоу "Голос. Дети" Первого канала.
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