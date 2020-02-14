Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью

Алсу считается одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Сложно поверить, что артистка, обладающая великолепной фигурой, мать троих детей. У певицы подрастают дочери Сафина и Микелла, а несколько лет назад у нее родился сын Рафаэль. Почти 14 лет Алсу счастливо замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Их пару называют одной из самых крепких на эстраде.
Недавно репутация артистки оказалась сильно подмочена. Это случилось после того, как ее дочь Микелла одержала победу в музыкальном телепроекте "Голос.Дети". Когда стало известно, что именно наследница Алсу стала первой, в Сети разразился скандал. Многие посчитали, что победа девочки была сфальсифицирована. После проверки, организованной Первым каналом, выяснилось, что в пользу Микеллы был вброс голосов. Итоги шоу впервые в истории пересмотрели. Победителями признали сразу всех финалистов.
На сей раз пристального внимания общественности удостоилась старшая дочь Алсу Сафина. Девочке уже 13 лет, она занимается музыкой, правда, в отличие от Микеллы, не пытается из своего хобби сделать карьеру. По мнению фанатов певицы, Сафина очень талантлива и отличается спокойным характером.
Алсу обнародовала новые фото со своими девочками, чем крайне удивила подписчиков. Судя по комментариям, многих удивил тот факт, что Сафина переросла свою мать, а, на минуточку, ее рост составляет больше 170 см, как утверждают некоторые СМИ. Оправившись от шока, поклонники рассыпались в комплиментах. По их мнению, изменившаяся Сафина выглядит невероятно нежно и трогательно рядом с матерью, несмотря на внушительный рост.
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