53-летняя Литвинова показала соблазнительную фигуру в купальнике

Актриса и режиссер Рената Литвинова порадовала поклонников новым снимком. Знаменитость показала, как проводит время за границей.

Глядя на снимки Ренаты Литвиновой, сложно поверить, что ей 53 года. Актриса выглядит как минимум на 10 лет моложе. Поклонники удивлены внешним видом знаменитости. Они нередко просят режиссера раскрыть секрет молодости.

3 сентября Литвинова решила опубликовать фотографию, на которой она запечатлена в закрытом синем купальнике и темных очках на берегу моря. Где именно актриса отдыхает, неизвестно. Правда, несколько дней назад звезда делилась снимком из города Довиль, находящемся на северо-западе Франции.

Пользователи Сети пришли в восторг от нового снимка Ренаты. Они наградили актрису всевозможными комплиментами. "Какая же вы бесподобная!", "Вы красавица", "Очаровательная и солнечная", "Классный купальник", "Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое" – написали поклонники.

Напомним, в ноябре в прокат выходит фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", в котором она сыграла главную роль. В ленте также снялись Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и 19-летняя дочь Литвиновой Ульяна Добровольская. Близкая подруга режиссера, певица Земфира, выступила в качестве композитора.