Литвинова обнародовала фотографии возлюбленного дочери

В личном блоге Ренаты Литвиновой в "Инстаграм" крайне редко появляются кадры с ее 18-летней дочерью. Накануне актриса решила прервать долгое молчание и опубликовала фотографию Ульяны в компании кучерявого молодого человека.

Сейчас дочь Ренаты Литвиновой находится в Бельгии. Ульяна Добровская оказалась в другой стране не просто так. Девушка изучает историю моды в местной Королевской академии изящных искусств.

Ранее наследница Литвиновой обучалась в нормандской школе-пансионе и только мечтала о будущей профессии, связанной с модой. Параллельно Ульяна изучала актерское мастерство в Hurtwood House в графстве Суррей и пробовалась в эпизодических ролях.

18-летняя копия Ренаты Литвиновой успела сняться как в российских кинолентах, так и была замечена бельгийскими режиссерами. Девочка с трех лет является частым гостем съемочных площадок. Неудивительно, ведь Рената с раннего детства пыталась привить дочери любовь к истинному искусству.

Жизнь Ульяны наполнена различными красками. Теперь девушка не только познает историю модной индустрии, но выстраивает любовные отношения с молодым человеком. Благодаря Ренате Литвиновой многочисленная аудитория "познакомилась" с новым ухажером наследницы режиссера.

"Уля и Федя – русские в Антверпене", – лаконично подписала кадр актриса.

Поклонники Литвиновой отметили, что Ульяна сильно напоминает свою маму в молодости. Нашлись и те, кто перепутал родственниц и предположил, что Рената показала своего экстравагантного ухажера.