Дочь Литвиновой предстала в необычном наряде на свадьбе Бондарчук

В субботу, 15 августа, Светлана Бондарчук вышла замуж за своего возлюбленного – Сергея Харченко. На вечеринке в честь бракосочетания собрались друзья и коллеги пары, среди гостей была замечена и дочь Ренаты Литвиновой.

Ульяна Добровская появилась в компании своего молодого человека Федора Диаконова. Ребята вместе учатся в Антверпенской академии искусств. Парень занимается дизайном одежды, и именно он подготовил для подруги необычный наряд.

Дочь Ренаты Литвиновой надела дерзкое мини-платье, усыпанное разноцветными пайетками. Образ девушка дополнила черными капроновыми колготками. Прическа и макияж были выполнены в стиле 90-х. Молодой человек оделся ей под стать: просторный кожаный пиджак, цветастая рубашка и классические брюки.

Поклонники неоднозначно восприняли появление Ульяны Добровской на свадьбе Светланы Бондарчук. Одни посчитали, что пара выглядит слишком вызывающе, другие похвалили ребят за смелость в выборе одежды.

Напомним, около месяца назад Рената Литвинова уже показывала фотографию дочери с молодым человеком. Вероятно, девочка успела познакомить избранника с матерью, и он пришелся ей по душе.

Впрочем, актриса старается во всем поддерживать дочь. Она с детства прививает ей любовь к искусству и не препятствует самовыражению. Ульяна выросла свободолюбивой и открытой к экспериментам, многие отмечают, что девушка в этом очень похожа на мать.