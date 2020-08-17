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Дочь Литвиновой предстала в необычном наряде на свадьбе Бондарчук

Дочь Литвиновой предстала в необычном наряде на свадьбе Бондарчук

Рената Литвинова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В субботу, 15 августа, Светлана Бондарчук вышла замуж за своего возлюбленного – Сергея Харченко. На вечеринке в честь бракосочетания собрались друзья и коллеги пары, среди гостей была замечена и дочь Ренаты Литвиновой.
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Ульяна Добровская появилась в компании своего молодого человека Федора Диаконова. Ребята вместе учатся в Антверпенской академии искусств. Парень занимается дизайном одежды, и именно он подготовил для подруги необычный наряд.

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Дочь Ренаты Литвиновой надела дерзкое мини-платье, усыпанное разноцветными пайетками. Образ девушка дополнила черными капроновыми колготками. Прическа и макияж были выполнены в стиле 90-х. Молодой человек оделся ей под стать: просторный кожаный пиджак, цветастая рубашка и классические брюки.

Поклонники неоднозначно восприняли появление Ульяны Добровской на свадьбе Светланы Бондарчук. Одни посчитали, что пара выглядит слишком вызывающе, другие похвалили ребят за смелость в выборе одежды.

Напомним, около месяца назад Рената Литвинова уже показывала фотографию дочери с молодым человеком. Вероятно, девочка успела познакомить избранника с матерью, и он пришелся ей по душе.

Впрочем, актриса старается во всем поддерживать дочь. Она с детства прививает ей любовь к искусству и не препятствует самовыражению. Ульяна выросла свободолюбивой и открытой к экспериментам, многие отмечают, что девушка в этом очень похожа на мать.

Автор: 17 августа 2020, 12:48 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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