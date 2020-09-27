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Звезда Comedy Woman три года боролась с подкожными клещами

Звезда Comedy Woman три года боролась с подкожными клещами

Мария Кравченко. Фото: www.instagram.com / kravacomedy
Мария Кравченко впервые поделилась историей своего заболевания – несколько лет назад юмористка столкнулась с проблемами с кожей. Высыпания и покраснения не проходили очень долго, а причину выяснить не получалось.
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Девушка посетила всех возможных врачей и сдала массу анализов, однако так и не могла понять, что же с ней случилось. Причем прыщи были настолько ужасные, что было даже больно спать. Косметика не помогала скрыть бугры на щеках, а из дома артистка боялась выйти без тонального крема.

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Мария Кравченко в итоге нашла специалиста, который смог определить, в чем причина заболевания. Оказалось, у актрисы поселился подкожный клещ! Обычно они попадают в организм с грязных кистей, которыми пользуются визажисты, однако звезда уверена, что проблема не в этом. В Comedy Woman, по ее словам, работал очень ответственный человек, у которого для каждой из юмористок был свой набор кистей.

Мария Кравченко уверена, что проблема в ослабленном иммунитете после беременности. Как отметила артистка, кожа всегда была ее слабым местом. В итоге на то, чтобы избавиться от паразитов, ей потребовалось три с половиной года!

Для лечения звезда Comedy Woman использовала антибиотики, прибиотики, выбросила все свои кисти и крема, так как там мог остаться клещ, протирала лицо только бумажными салфетками и не красилась вообще. Даже для съемок ей не разрешалось наносить грим, в итоге вся ответственность за красоту Марии Кравченко в кадре легла на плечи операторов и осветителей. "Эту войну я, можно сказать, выиграла", – говорит артистка.

Автор: 27 сентября 2020, 18:12 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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