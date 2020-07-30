"Хотят плеснуть в лицо кислотой": вдова Марьянова боится за свою жизнь

Родные продолжают судиться за наследство Дмитрия Марьянова. Вдова известного актера Ксения Бик пожаловалась, что от нее хотят избавиться.

Дмитрий Марьянов умер в 47 лет, не оставив завещания. Поэтому за наследство артиста борются отец артиста Юрий Георгиевич, вдова Ксения Бик и сын от первого брака Даниил. Предметами спора стала недвижимость, транспортные средства и банковские счета покойного актера.

Появилась информация, что родственники сцепились из-за дачи, которая находится в 70 километрах от Москвы. Вообще, там живет отец Дмитрия Марьянова. Однако из-за того, что ее на себя оформил актер, уже состоя в браке с Ксенией Бик, та якобы предъявила свои права на эту недвижимость. Сама же вдова убеждена, что родственники Дмитрия хотят оставить ее без всего.

При этом, уточнила Ксения, она пыталась мирно решить этот вопрос, но у нее ничего не получилось. "Они даже не идут на диалог. Хорошо, если вы не любите мою персону, то у меня есть представители. Давайте все решим через них? Отказываются", – развела руками Ксения Бик.

Вдова Дмитрия Марьянова заявила, что ей важно оставить себе только трехкомнатную квартиру, в которой как раз проживает с дочкой от первого брака. "Пожалуйста, забирайте остальное: счета, машины, дачи…" – сказала вдова актера.

Мало того, Ксения Бик призналась, что опасается за свою жизнь. "Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: "Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении – от тебя хотят избавиться". Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить", – поделилась Ксения Бик.

Вдова Дмитрия Марьянова предполагает, что ситуация может только усугубиться, когда закончится раздел имущества. Однако она не теряет присутствия духа. В случае опасности Ксения намерена обращаться в СМИ.