Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица

Стефания Маликова поделилась в личном блоге редким снимком в компании матери. Елена последнее время почти не посещает светские мероприятия и не ведет свою инстаграм-страницу.

На фотографии мама с дочкой улыбаются и смотрят в кадр. Девушка одета в розовый свитер, а на супруге музыканта – черный бархатный пиджак. Стоит отметить, что обе выглядят прекрасно – идеальные укладки, макияж.

Правда, поклонники неоднозначно восприняли жену и дочь Дмитрия Маликова. Некоторые посчитали, что 20-летняя студентка выглядит уж больно ненатурально, да и 57-летняя Елена кажется какой-то фарфоровой куклой. Подписчики посоветовали женщинам не использовать так много косметики.

"Сплошной фотошоп (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "То чувство, когда мама выглядит моложе дочери", "Нет настоящей красоты – вся сделанная , вся искусственная, а ведь такая молодая.., что будет с ней в 30", "Возможно фотошоп. А возможно дань моде. Стеша, только не колите губки, это выглядит очень вульгарно", "Мама какая вся дутая от уколов", "Стеш, побольше натуральности б. Тонна макияжа абсолютно лишняя, у тебя и так очень красивое лицо", "Когда мама выглядит красивее и моложе тебя", – написали в комментариях.

Напомним, два года назад у Дмитрия Маликова и его жены Елены родился сын, которого назвали Марком. Пара не стала скрывать, что ребенка выносила суррогатная мать. Супруги много лет мечтали о втором малыше, однако естественным путем ничего не получилось.