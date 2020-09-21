Дочь Маликова показала фото с любимыми мужчинами

Стефания Маликова в личном инстаграм-аккаунте показала снимок с отцом и братом Марком. Также блогер опубликовала несколько трогательных кадров с забавами малыша.

Когда на свет появился сын Дмитрия Маликова, артисту было 48 лет, а его жене сильно за 50. Пара не стала скрывать, что ребенка выносила суррогатная мать. Супруги давно мечтали об еще одном наследнике, однако в свое время у них не получилось.

Дочери Дмитрия Маликова 20 лет, и она души не чает в маленьком братике. Девушка часто играет с ним и старается всячески опекать. Не так давно в личном блоге она отметила, что Марк – лучший подарок от родителей. Правда, тогда подписчики затравили ее за подобную формулировку, отметив, что малыш живой человек, а не подарок.

Накануне Стефания Маликова опубликовала несколько забавных снимков с семьей. На фотографии Дмитрий держит Марка на плечах, ребята радостно улыбаются. На других кадрах малыш играет с сестрой, аккуратно закрывая ей рот рукой.

Напомним, последнее время подписчики критикуют 20-летнюю дочь Дмитрия Маликова за излишний фотошоп. Блогер порой так сильно ретуширует снимки, что с лица "пропадает" нос, а кожа выглядит чересчур гладкой. Некоторые считают, что девушка кажется уж больно взрослой – ее даже сравнивают с матерью.