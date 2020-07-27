Вдова поселила нового мужа в квартиру Марьянова

Дмитрий Марьянов умер несколько лет назад. Однако до сих пор родственники не могут поделить наследство артиста.

В Савеловском суде возобновилось слушание дела о наследстве Дмитрия Марьянова. Пауза была сделана на несколько месяцев. Всему виной – коронавирус. В раздел заявлено все имущество актера: трехкомнатная квартира в престижном микрорайоне с эксклюзивным ремонтом, "однушка", доля в родительской "трешке" в Тушино, автомобиль, два мотоцикла, три банковских счета и дача в СНТ в 60 километрах от Москвы.

Что касается дачи, то в 2005 году участок был куплен Дмитрием и его старшим братом Михаилом для родителей. Планировалось, что, выйдя на пенсию, те отправятся жить туда. В 2006 году мать артиста умерла. Тем не менее к 2010-му дом был построен. Там круглый год живет отец актера.

Кстати, в том же году на участок заезжали журналисты. Они сделали материал, как на даче отдыхает актер Дмитрий Марьянов. Текст сопровождали фотографии. Теперь эти снимки стали свидетельствами того, что вдова артиста Ксения Бик не имеет права отчуждать себе этот дом.

В собственность загородные квадратные метры были определены только в 2016 году. Оформил актер их на себя. На тот момент он уже был женат. А когда умер, Ксения Бик подала заявление с требованием выделить ее часть в доме, где живет свекор. "Ксения считает, что половина дома является ее супружеской частью, а также половина денег со всех счетов", – сообщила адвокат семьи Марьяновых Виктория Крылова.

Примечательно, что вдова Дмитрия продолжает жить в их трехкомнатной квартире не только с дочкой от первого брака, а еще и с гражданским мужем. "Она этого не скрывает, информация звучала публично от нее самой. Меня никогда не интересовала личная жизнь Ксении. Но по закону эта квартира принадлежит не ей одной. То есть проживание постороннего лица возможно только с согласия остальных двух наследников", – сказала юрист.

На эту квартиру имеют право единственный сын Дмитрия Даниил и престарелый отец актера. Однако оба не желают скандалить с Ксенией. "Написать заявление в полицию могут, но действовать такими жесткими методами ни Даниил Марьянов, ни Юрий Георгиевич не хотят. Хотят, чтобы раздел завершился по закону. Вот если после судебного раздела у отца и сына возникнут препятствия и их по-прежнему не допустят к их имуществу, тогда уже без полиции и судебных приставов не обойтись", – заключила адвокат.