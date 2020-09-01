Бородина прокомментировала отсутствие штанов на школьной линейке дочери

Бородина часто надевает компрометирующие наряды, которые, естественно, не нравятся консервативным подписчикам. Так случилось и на этот раз, когда Ксения Бородина пришла на школьную линейку своих дочерей.
Телеведущая выбрала для мероприятия мини-шорты и жакет черного цвета, а также лаковые полуботинки. Фото лука она опубликовала в своем "Инстаграм".
На снимке она с детьми и мужем Курбаном Омаровым стоят рядом со школой, где учатся девочки. По мнению пользователей Сети, шорты на звезде были слишком короткими.
"Мама в трусах что-ли?" – недоумевали подписчики.
Ксения не растерялась и пообещала в следующий раз надеть юбку в пол, платок и балахон.
"Оказалось, что для вас 1 сентября не ваши дети важны, а мои наряды", – отрезала Бородина.
Ранее "Дни.ру" писали, что подписчики назвали образ телеведущей "мамой без штанов". Очевидно, это расстроило диву, ведь на фото была не только она, но и ее дети. Для колких комментариев она выделила отдельный пост.
Стоит отметить, что Ксения часто подвергается критике. При этом она почти никогда не молчит и утирает нос своих недоброжелателям. В ее "Инстаграм" порой идет настоящая война между ней и ее подписчиками. Недавно люди гневно прокомментировали ее отдых в Крыму. Многие припомнили ей недоброжелательные высказывания об отдыхе в России.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Продалась за бриллианты