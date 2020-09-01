Бородина прокомментировала отсутствие штанов на школьной линейке дочери

Ксения Бородина резко отшила хейтеров, которые раскритиковали ее мини на торжественной линейке. К слову, этот предмет одежды едва прикрывал пятую точку звезды. Пиджак казался даже длиннее шорт.



Бородина часто надевает компрометирующие наряды, которые, естественно, не нравятся консервативным подписчикам. Так случилось и на этот раз, когда Ксения Бородина пришла на школьную линейку своих дочерей.



Телеведущая выбрала для мероприятия мини-шорты и жакет черного цвета, а также лаковые полуботинки. Фото лука она опубликовала в своем "Инстаграм".

На снимке она с детьми и мужем Курбаном Омаровым стоят рядом со школой, где учатся девочки. По мнению пользователей Сети, шорты на звезде были слишком короткими.



"Мама в трусах что-ли?" – недоумевали подписчики.

Ксения не растерялась и пообещала в следующий раз надеть юбку в пол, платок и балахон.

"Оказалось, что для вас 1 сентября не ваши дети важны, а мои наряды", – отрезала Бородина.

Ранее "Дни.ру" писали, что подписчики назвали образ телеведущей "мамой без штанов". Очевидно, это расстроило диву, ведь на фото была не только она, но и ее дети. Для колких комментариев она выделила отдельный пост.

Стоит отметить, что Ксения часто подвергается критике. При этом она почти никогда не молчит и утирает нос своих недоброжелателям. В ее "Инстаграм" порой идет настоящая война между ней и ее подписчиками. Недавно люди гневно прокомментировали ее отдых в Крыму. Многие припомнили ей недоброжелательные высказывания об отдыхе в России.