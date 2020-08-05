"Пока не можем полностью себя обеспечить": многодетная мать Мария Кожевникова занялась огородом

Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей. Однажды среднему ребенку стало плохо, и актриса решила разбить огород на своем участке.

Мария Кожевникова заинтересовалась огородом, когда изучила вопросы иммунной системы. "Мы – это то, что мы едим, пьем, то, чем дышим. Иными словами, как ты относишься к своему организму, тем он тебе и ответит", – убеждена актриса.

К тому же, в это время у ее среднего сына обнаружилась аллергия на помидоры. "Причем анализы ее не показывали, а визуально проявления были сильнейшие, заметные невооруженным взглядом. Какие бы сорта я ни приобретала, будь то красные, бордовые, желтые, маленькие или большие, из магазина или с рынка, он ел – и моментально начинал краснеть", – пожаловалась артистка.

Тогда было принято решение посадить огород на собственном участке. Выросшие овощи не спровоцировали у ребенка высыпаний. "Это был первый звонок, после чего огород стал расширяться", – отметила Мария. Потом семья установила теплицы, посадила зелень, другие овощи, ягоды. "Что усвоила я: самое главное – это земля, ее нужно вовремя обновлять, чтобы была плодородной", – заключила Кожевникова.

А еще актриса завела кур. Причем семья артистки не только питается их яйцами, но и использует их помет как удобрение. "С каждым годом мой огород растет. Пошла малина, клубника, смородина, крыжовник весной посадили, на участке есть все, что дает витамины. Начали активно выращивать цветы, потому что есть мысли о том, чтобы делать свой мед, завести пчел", – поделилась планами Мария Кожевникова.

Актриса сама ухаживает за огородом, но у нее есть и помощник. "Какие-то продукты мы все еще продолжаем покупать, пока не можем полностью себя обеспечить. Но у меня в дальнейшем есть цель сделать парники, которые могли бы круглогодично давать нам свежие овощи и фрукты", – рассказала актриса.

Мария Кожевникова объяснила, для чего решила организовать огород – чтобы ее семья была здорова. "Единственное, что нас спасет в такое сложное время, – это иммунитет, и им надо заниматься", – убеждена артистка.