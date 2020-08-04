Затяжная депрессия: Сати Казанова сделала шокирующее признание

Сати Казанова поделилась с поклонниками откровениями о личной жизни. Певица рассказала о переломном периоде, случившемся десять лет назад.

Звезда написала в своем инстаграм-аккаунте, что 2010-й был для нее годом испытаний. Сати Казанова с трудом пережила его. В тот период она прощалась со всем старым – и в работе, и в личной жизни. Исполнительница отметила, что это был шаг в пропасть с завязанными глазами.

Знаменитость совершенно не была готова к ударам судьбы и не знала, что делать. Происходящее она переживала очень болезненно. Казанова столкнулась с затяжной депрессией, о которой до сих пор вспоминает с ужасом.

Певице было настолько плохо от страха и неизвестности, что не хотелось выходить из дома. Девушка провела полгода в добровольной изоляции. Из жуткого душевного состояния артистку вывели этническая музыка и культура Востока. Сати слушала исцеляющие мантры, и депрессия сдавала позиции.

По словам исполнительницы, мантры помогли ей снова почувствовать вкус к жизни. Позже она сама стала давать концерты с подобной музыкой. Вскоре к певице вернулись силы. В 2017 году Казанова представила свой первый альбом под псевдонимом Sati Ethnica.

Три года назад певица нашла свою любовь. В ее жизни появились гармоничные и крепкие отношения. Сати Казанова замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Влюбленные тяжело переживали изоляцию из-за коронавируса и вынужденную разлуку. Артистка сетовала, что очень скучает по избраннику.