"Красивая пара": ретро-снимок Ренаты Литвиновой и Земфиры вызвал восторг

Рената Литвинова предалась ностальгии. Актриса вспомнила съемки с подругой в Париже.

Известно, что Рената Литвинова и Земфира очень близкие подруги. Они неоднократно признавались друг другу в любви перед публикой. В последнее время певица и актриса не могли встретиться из-за режим самоизоляции.

На днях утонченная блондинка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с верной подругой. Знаменитости стоят поодаль друг от друга. Рената пояснила, что фото было сделано давно – во время съемок клипа в столице Франции. "Дикая жара, съемки, старый Полароид", – написала актриса в своем инстаграм-аккаунте.

Пользователи Сети признались, что очень соскучились по Земфире. Также они в очередной раз отметили, насколько актриса и певица разные – они как будто являются частью одного целого, словно Инь и ян. "Красивая пара", "Прекрасное ретро", "Как шахматы, белая королева и черная королева", – написали поклонники.

Один из подписчиков Литвиновой решил пошутить на злобу дня. "Соблюдали социальную дистанцию до того, как это стало мейнстримом", – посмеялся он.