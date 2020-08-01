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"Снова девочка": Орбакайте повергла поклонников в шок

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напомним, Кристина Орбакайте была вынуждена провести карантин из-за бушующей пандемии коронавируса в Америке. 49-летняя певица оказалась отрезана от своей семьи и долгое время не могла вернуться домой.
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Кристина Орбакайте даже не могла навестить звездную мать – Аллу Пугачеву в день ее рождения. Но как только у артистки появилась возможность улететь в Россию, она сразу же выкупила билеты на долгожданный рейс.

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Первым делом Орбакайте встретилась с членами своей семьи. Певица провела выходные вместе с Примадонной и сделали несколько фотографий на год вперед. Но Кристина не забыла и о себе любимой. Следующей "остановкой" Орбакайте стал один из самых известных салонов красоты в Москве.

Накануне звезда посетила стилиста Влада Лисовца и решилась на кардинальные изменения во внешности. Орбакайте является постоянным клиентом телеведущего. По словам артистки, она доверяет свои волосы только Лисовцу.

Первые кадры, сделанные после преображения, не заставили себя долго ждать. Кристина опубликовала несколько историй в своем "Инстаграм". Певица похвалила работу стилиста и порекомендовала подписчикам записаться на консультацию к Владу Лисовцу.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Отметим, что Орбакайте освежила свой образ: она не только вернула прежнюю стрижку и оттенок волос, но и элегантно уложила волосы.

Многочисленные подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни поддержали артистку и лестно высказались о ее возвращении. Другие же не оценили новый имидж Орбакайте и посетовали, что исполнительница просто выкинула деньги на ветер.

"Вы прекрасны. Снова как девочка выглядите", – прокомментировали фотографии Кристины пользователи социальной сети.

Автор: 1 августа 2020, 13:16 Источник: Инстаграм Кристины Орбакайте ✓ Надежный источник
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