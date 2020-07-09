Казанова увиделась с мужем после мучительной разлуки

Из-за закрытых границ Сати Казанова не смогла вылететь в Италию. В связи с этим супруги не виделись почти четыре месяца.



Экс-солистка "Фабрики" не полетела к своему мужу Стефано Тиоццо в Италию из-за коронавируса. Последние два года пара живет на две страны. Прошлой осенью Сати говорила, что планирует переехать из России в Италию к супругу, но это пришлось отложить. Четыре месяца влюбленным приходилось поддерживать общение через звонки и интернет.



Радостная певица опубликовала историю в "Инстаграм", где продемонстрировала, что уже неплохо разбирается в местном языке. Она написала "Не виделись мы 132 дня" на двух языках в своем микроблоге.

Напомним, что исполнительница познакомилась со своим будущим мужем-фотографом на свадьбе подруги Марии и брата Стефано. Через четыре месяца Казанова и Тиоццо встретились вновь и поняли, что не могут друг без друга. По словам певицы, это была любовь с первого взгляда.

Итальянцу даже не пришлось за ней ухаживать, Казанова сразу влюбилась в работы фотографа. Долгое время они общались с помощью мессенджеров и звонков, а в октябре 2017 года влюбленные сыграли сразу две свадьбы: одну на родине невесты в Кабардино-Балкарии, другую в Италии на земле жениха.

9 марта Сати Казанова должна была проводить в России один из своих тренингов, из-за этого не успела вовремя вылететь к мужу. За время самоизоляции у мамы певицы диагностировали двустороннюю пневмонию, но у самой Сати тест на COVID-19 показал отрицательный результат. У нее пару дней была температура и слабость, а после она вернулась в Москву, откуда чуть позже и улетела к мужу.