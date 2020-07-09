Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Минус 117 тысяч: устроивший пьяное ДТП Ефремов

Минус 117 тысяч: устроивший пьяное ДТП Ефремов "попал на бабки"

Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Находящийся под домашним арестом Михаил Ефремов оказался злостным неплательщиком. Артист задолжал государству кругленькую сумму.
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Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 650 рублей из-за долгов за джип, на котором он попал в аварию в центре Москвы. Выяснилось, что актер игнорировал уплату транспортного налога.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Мировой суд Хамовнического района взыскал эту сумму со звезды по запросу ИФНС №4. Однако автомобиль уже вряд ли куда-то поедет. После рокового ДТП он припаркован на служебной стоянке полиции.

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер за рулем внедорожника пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице.


Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотических средств. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Автор: 9 июля 2020, 14:15 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
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Скандалисту Ефремову – 55

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