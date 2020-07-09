Беременная Подкаминская поразила народ

Елена Подкаминская выставила фото из своего архива не только
с целью освежить образ беременной артистки в памяти фанатов. Она написала
большой пост, который был приурочен к юбилею врача, акушера, ученого, новатора
и публициста Мишеля Одена.
"Обожаю его книги! Именно они сформировали мой взгляд на многие темы материнства и судьбу рождения моих детей! Поздравляю!" – сообщила актриса.
Елена поделилась отрывками из книг Мишеля, чтобы будущие мамы смогли прикоснуться к его творчеству. Под постом собран большой список мыслей, с которым лучше ознакомиться воочию.
Тут будет приведена лишь одна цитата для подпитки интереса: "Новорожденный ребенок – не слепой, не глухой, не бесчувственный объект. Это существо – человек, которого необходимо согреть, приласкать и накормить".
Подписчики в соцсетях отреагировали по-разному. Кто-то поблагодарил Елену за мудрые советы, а у кого-то возникло желание ознакомиться с материалом в оригинале.
К слову, в "Инстаграм" Елена Подкаминская отвечает каждому поклоннику. Она не концентрируется на звездах с большим количеством подписчиков, что говорит об уважении к своей аудитории.
Кстати, фотография была сделана в период съемок нового сезона сериала "ИП "Пирогова". Подкаминская работала с шестого по восьмой месяц беременности. Со слов актрисы, хитростей по сокрытию этой тайны было столько, что она могла бы вести тематический блог.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Заплатила на первом свидании
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?