Взрослеющая дочь начала преподносить Подкаминской неожиданные сюрпризы

Звезда сериала "ИП "Пирогова" призналась, что ее старшая дочь начала преподносить неожиданные сюрпризы. Елена Подкаминская готовится к тому, что ее наследница вот-вот войдет в подростковый период.

Артистка родила дочь Полину в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым. Бизнесмен был супругом Елены Подкаминской десять лет. В 2015 году они расстались.

Первенец звезды сериала "ИП "Пирогова" скоро отметит десятилетие. Полина, по словам Елены, взрослеет на глазах. Девочка начала принимать самостоятельные решения, которые способны удивить.

Артистка уверена, что ее наследница вступает в новую пору. "Время под кодовым названием "Мам, ты только не переживай, я сама подстриглась", – отметила звезда сериала "ИП "Пирогова".

Дочь Подкаминской начала устраивать сюрпризы. Например, Полина отрезала пальцы на любимых перчатках матери, выкрасила волосы куклам, укоротила все свои штаны.

Артистка к выходкам наследницы относится с юмором. Елена считает, что подростковый период можно пройти "весело и друзьями".

Напомним, что у Елены Подкаминской есть еще двое детей. В 2017 году артистка повторно пошла под венец. Ее супругом стал бизнесмен Денис Гущин. В этом браке у звезды сериала "ИП "Пирогова" родилась дочь Ева, которой скоро исполнится три года.

В феврале 2020-го актриса стала матерью в третий раз. На свет появился сын знаменитости Александр.