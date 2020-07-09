"Останутся одни": семью осрамившегося Ефремова ждет горькая участь

Татьяна Беркович дружит с Михаилом Ефремовым больше 25 лет. Она знает всех его жен и наследников. От разных браков у звезды театра и кино шестеро детей. Последняя супруга Софья родила ему дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.
Беркович одной из первых приехала на место злополучной аварии, виновником которой стал ее товарищ. Она провела ночь в больнице, куда доставили пострадавшего в ДТП Сергея Захарова. Ресторатор рассказала о том, что ждет актера и его семью.
Она отметила, что многие интересуются, не пьет ли сейчас Ефремов. Женщина напомнила: актер находится под домашним арестом, что совершенно не подразумевает распитие спиртного. И в состоянии, в котором он находится, абсолютно не до этого.
По словам Беркович, только спустя время Ефремов осознал, что случилось. Подруга звезды полагает, что его близким придется тяжело. "Семья готовится к худшему. К тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", – считает ресторатор.
Она добавила, что старшая дочь Михаила и Софьи сможет помогать матери. "Вместо того, чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать", – заключила Беркович.
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