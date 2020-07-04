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Шоу-бизнес

"В полной растерянности": Сати Казанова задолжала огромную сумму за аренду жилья

Сати Казанова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова публично заявила, что ее жизнь была наполнена не только успешными выступлениями и толпами фанатов, но и серьезными финансовыми проблемами. Оказалось, что певица долгое время не могла отдать деньги арендодателю и ютилась в небольшой квартире с сестрой и лучшей подругой.
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Поклонники Сати Казанова уже привыкли к тому, что их кумир – сильная характером и духом женщина. Певица не раз доказывала публике, каких высоких результатов ей удалось добиться собственным трудом. Но кто бы мог подумать, что такая успешная артистка, когда-то претерпевала нехватку денег и не имела возможности расплатиться за жилье.

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Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

На странице Сати Казановой в Инстаграме появился откровенный пост, подробно рассказывающий о жизни солистки до ее появления на шоу "Фабрика звезд". Певица призналась, что проект стал для нее "спасательным кругом", вытащившим из всех финансовых передряг.

По словам Сати, за 3 месяца, которые она находилась на "Фабрике звезд", у нее накопилась огромная сумма, которую девушка должна была заплатить хозяйке квартиры, которую она в то время арендовала.

"В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюсеру Игорю Матвиенко, и он, выслушав мою историю, спокойно предложил мне аванс на нужную сумму в счет последующего гонорара", – разоткровенничалась звезда в личном блоге.

Из-за того, что гонорары за первые концерты были неприлично маленькими, Сати Казановой пришлось выступать в два раза чаще, чтобы отбить желаемую сумму. В результате изнурительных выступлений девушка смогла не только вернуть деньги продюсеру, но и накопить на собственное жилье.

Сати Казанова добавила, что если бы не ее характер, возможно, певица не справилась бы со многими жизненными трудностями. На тот момент, когда солистка попала под крыло Игоря Матвиенко, она была еще "зеленым артистом". Сейчас исполнительница поняла, что раньше она была совершенно к этому не готова – ни морально, ни профессионально.

Стоит отметить, что Сати Казанова стала участницей первой "Фабрики звезд". Проект дал артистке не только отличный старт в творческой деятельности, но и подарил множество полезных контактов и верных друзей.

Автор: 4 июля 2020, 16:38 Источник: Инстаграм Сати Казановой ✓ Надежный источник

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