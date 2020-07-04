Мужа Кристины Орбакайте высмеял народ: Обеднели богачи!

Кристина Орбкайте поделилась милым семейным снимком. Но подписчики обратили внимание совершенно на другое.

На данный момент Кристина Орбакайте находится в США, где эпидобстановка оставляет желать лучшего. Певица старается соблюдать режим самоизоляции, при необходимости носит маску. Так или иначе, дочь Аллы Пугачевой находит себе развлечения, некоторыми моментами жизни она делиться в своем инстаграм-аккаунте.

Например, недавно Кристина показала подписчикам фото с дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым. Семейство позирует с букетами цветов на фоне пальм. "Настроение, когда карантин плавно перешел в отпуск", – пошутила певица.

Некоторые поклонники отметили, что Кристина выглядит отдохнувшей и помолодевшей. Но нашлись и те, кто оставил едкий комментарий. "Мужу нельзя было купить мужскую футболку? Женскую надел! Обеднели богачи!", – написала подписчица. Такое замечание оценили порядка 20 человек.

На пользователя Сети ополчились преданные почитатели творчества артистки. Они пожелали недоброжелателю следить за собой. Орбакайте в разборки вмешиваться не стала.

Напомним, недавно Кристину Орбакайте осудили за ношение маски. Некоторые даже заподозрили призывающую пользоваться средствами индивидуальной защиты артистку в продажности государству. Об этом ранее писали Дни.ру.