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Разродилась: Орбакайте разрешилась от бремени к празднику Галкина

Разродилась: Орбакайте разрешилась от бремени к празднику Галкина

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте старше своего отчима Максима Галкина на пять лет, но это не мешает им отлично ладить. К пятому мужу знаменитой матери певица относится с большой нежностью.
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Сегодня весь день звучат поздравления в адрес молодого супруга пенсионерки Аллы Пугачевой – Максиму Галкину исполнилось 44 года. Артисты спешат поделиться в социальных сетях фотографиями и воспоминаниями. Не осталась в стороне и Кристина Орбакайте. Старшая дочь Примадонны разродилась стихами.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

У Антона Чехова дама "разрешилась от бремени драмой". Кристине ближе поэзия, поэтому она разрешилась от бремени рифмованными строчками: "Сын эрудиции и такта,/ Юмор для этих и для тех,/ Не упускает он ни факта./ В субботний вечер – лучше всех!/ Максим во всех вопросах – знайка:/ Искусство, книги, антиквар.../ И политические байки/ Вплетает в свой репертуар./ Я б тебе счастья пожелала/ И исполнения всех мечт,/ Так у тебя уже есть Алла!"

Ролик с поздравлением дочь Пугачевой опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Интересно, что на кофте у нее – актуальная сегодня надпись "Социальная дистанция прежде считалась крутой".

Не остались в стороне и собственные дети Максима Галкина. Шестилетние Лиза и Гарри тоже прочитали стихотворение, которое заканчивается такими строками: "Поздравляя в день рожденья,/ Одно сказать тебе хотим-/ Что ты достоин восхищенья!" Отпрыски вручили имениннику цветы, рисунок собственной кисти и фоторамку со смешной карточкой.

Автор: 18 июня 2020, 14:10 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

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