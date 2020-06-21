Кристина Орбакайте покорила фанатов снимками в мокром бикини

Время идет, а звезды российского шоу-бизнеса только хорошеют. Вот и Кристина Орбакайте в очередной раз доказывает, что обладательницами шикарных форм могут быть не только 20-летние модели. Балетное прошлое певицы позволяет ей носить откровенные и достаточно смелые наряды.
Стоит отметить, что Орбакайте старалась не выкладывать обнаженных фотографий и распространять их в социальных сетях. Но, видимо, после карантина артистка решила что-то изменить в своей жизни и сделала исключение для новых снимков в купальнике.
Кристина выложила фотографию, сделанную в прошлом году в Майами. Подписчики расхвалили звезду и отметили, что для матери троих детей, она выглядит просто сногсшибательно. В одном из интервью девушка рассказывала, что интересуется многими направлениями в спорте: пилатес, силовые и кардио тренировки. Более того, Орбакайте поведала, что благодаря мужу ей удается поддерживать себя в хорошей форме.
"У мужа и жены порой разные холодильники, а у нас холодильник один. У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу", – шутливо призналась Кристина.
Напомним, что с нынешнем и первым официальным мужем Кристина Орбакайте познакомилась в Майами. Бизнесмен Михаил Земцов повстречался певице на вечеринке у Игоря Николаева. Семья Михаила еще несколько лет назад переехала в Соединенные Штаты Америки. В Майами родилась и общая дочь Кристины и Михаила Клавдия.
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