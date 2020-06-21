Кристина Орбакайте покорила фанатов снимками в мокром бикини

За долгие годы своей карьеры Кристина Орбакайте не раз подогревала интерес журналистов подробностями личной жизни. Но несмотря на все слухи и обсуждения публики, девушке никогда не выпадало возможности оказаться на обложке мужского журнала.

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