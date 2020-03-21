Били шокером и дубинками?: вскрылись возможные жуткие подробности последних часов жизни Дмитрия Марьянова

Утверждается, что знаменитость могли жестоко избить. По словам одного из бывших обитателей "Феникса", у сотрудников учреждения при себе всегда были электрошокеры, резиновые дубинки и наручники.
Экс-пациент заявил, что видел, как консультанты пускали разряд тока в воздух и смеялись. Он также отметил, что сотрудники применяли спецсредства к клиентам, если те не слушались.
Примечательно, что свидетели не видели, что персонал центра избивал Дмитрия Марьянова, но результаты одной из судмедэкспертиз говорят о сами за себя. Так, разрыв вены у актера мог произойти из-за сильного удара в живот, передает сайт "Комсомольская правда".
Дмитрий Марьянов перед смертью требовал вызвать ему скорую помощь и жаловался на боли. Из-за того, что артист активно отстаивал свои права, его могли избить. По словам юриста Павла Левушкина, такой сценарий вполне мог иметь место.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года после лечения. в реабилитационном центре "Феникс". Там актер пытался избавиться от алкогольной зависимости.
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