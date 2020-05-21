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Свидетель обнародовал важные детали по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Свидетель обнародовал важные детали по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Продолжаются судебные разбирательства по делу о смерти популярного актера Дмитрия Марьянова. На заседании выступил важный свидетель.
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Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года после лечения в реабилитационном центре "Феникс". Там актер пытался избавиться от алкогольной зависимости.

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Теперь судят директора "Феникса" Оксану Богданову. Ей предъявили обвинение по статьям "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". По первой истек срок давности, а по второй женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Процесс проходит в закрытом режиме, но журналисты узнали, что на очередном заседании выступил начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов. Он проводил проверку "Феникса" после того, как умер Дмитрий Марьянов.

Согласно его данным, центр оказывал медицинские услуги, лицензии на которые не получал. Были найдены лекарства, подписанные именами пациентов. "Во время вскрытия в желудке Дмитрия Марьянова эксперт обнаружил "Феназепам", "Галоперидол", "Но-шпу", "Нимесулид". То есть в центре хранили препараты и выдавали их пациентам даже без назначения врача", – заключил свидетель.

А еще он сообщил, что сотрудниками клиники были экс-пациенты, сумевшие побороть пагубные привычки. Люди, не имеющие медицинского образования, ставили капельницы, назначали препараты для приема внутрь.

Следующее заседание по делу пройдет 26 мая. Как долго будет тянуться процесс, неизвестно. "Сейчас многое зависит от явки свидетелей, в период карантина это проблема. Возможно, показания некоторых свидетелей в суде будут зачитываться из материалов уголовного дела", – отметил адвокат Ксении Бик, вдовы Дмитрия Марьянова.

21 мая 2020, 12:47

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Наркоманы и алкоголики, решившие поиграть в докторов, это выкормыши лжедоктора наук и лжепрофессора нарколога Эркена Иманбаева, раскинувшего вместе со своими подельниками-пациентами целую паучью сеть подобных "клиник" тюремного типа, в которых занимаются не лечением, а выкачиванием денег и дорогостоящей московской недвижимости из жертв и их родственников. Кстати, параллельно, они же держат сеть частных "домов престарелых" без лицензий.
Это преступный подпольный бизнес.
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