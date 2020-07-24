"Срамота!": расставшийся с Гагариной муж показал голую женщину

После расставания с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков не скучает. Он объявил о скором открытии новой студии. В качестве подтверждения того, что не сидит без дела, фотограф опубликовал снимок абсолютно голой женщины.
Дама снята в профиль, ее лицо закрыто волосами. Зато остальные части тела можно рассмотреть невооруженным глазом. Все интимные места Дмитрий закрыл жирными черными крестиками. "Тест на ханжество. Если кто-то думал, что я снимаю только портреты звезд, то нет", – подписал кадр Исхаков.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни выступили с критикой: "Фу! Срамота! Ничего красивого!" Другие восхитились. Третьи поинтересовались, может ли Дмитрий снимать "неидеальных и неухоженных".
"Конечно! Если вы принимаете себя и свое тело, то вообще нет проблем", – откликнулся Исхаков. "Я вот себя всю жизнь не очень принимаю. У меня прилично заниженная самооценка. Если человек себя любит и принимает – это очень круто!" – пояснил фотограф.
Напомним, что о разладе в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в середине мая. Поползли слухи, будто певица уволила супруга с должности гендиректора своей компании и вознамерилась лишить всего имущества.
В конце июня Исхаков подтвердил информацию о расставании с Гагариной. "Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – лаконично сообщил мужчина. Певица и фотограф решили вместе растить детей – 13-летнего сына Полины и общую трехлетнюю дочь.
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