Голые женщины: россияне догадались о причине развода Гагариной с мужем

В своем микроблоге в соцсети фотограф опубликовал снимок обнаженной до пояса женщины, кормящей грудью ребенка. Дмитрий Исхаков пришел в восторг от собственной работы.
Фолловеры тут же предположили, что отношения с Полиной Гагариной у мужчины разладились именно из-за восхищения раздетыми девушками. "Ну все понятно, почему развод произошел с Полиной. Какой жене понравится, чтобы разглядывал голых баб и фоткал их голыми", – возмутилась одна из подписчиц.
Исхаков отреагировал на домыслы иронично. "В яблочко! Именно поэтому", – ответил бывший возлюбленный певицы.
Примечательно, что звездная пара до сих пор не раскрыла причин расставания, поэтому поклонники строят различные версии. Полине Гагариной уже приписывали романы с известными мужчинами. Якобы это артистка разрушила семью. Кроме того, в качестве причины была названа зависть мужа к ее успеху.
Напомним, о разладе в семье Полины Гагариной стало известно в середине мая. Якобы звезда уже уволила Дмитрия Исхакова с должности генерального директора своей компании, и вознамерилась лишить супруга всего имущества. Певица и фотограф решили растить детей вместе – сына Гагариной, 13-летнего Андрея, и общую трехлетнюю дочь Мию.
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