Голые женщины: россияне догадались о причине развода Гагариной с мужем

Экс-избранник Полины Гагариной навлек на себе народный гнев. Поклонники звезды предположили, что Дмитрий Исхаков вызывал ревность жены.



В своем микроблоге в соцсети фотограф опубликовал снимок обнаженной до пояса женщины, кормящей грудью ребенка. Дмитрий Исхаков пришел в восторг от собственной работы.

Фолловеры тут же предположили, что отношения с Полиной Гагариной у мужчины разладились именно из-за восхищения раздетыми девушками. "Ну все понятно, почему развод произошел с Полиной. Какой жене понравится, чтобы разглядывал голых баб и фоткал их голыми", – возмутилась одна из подписчиц.

Исхаков отреагировал на домыслы иронично. "В яблочко! Именно поэтому", – ответил бывший возлюбленный певицы.

Примечательно, что звездная пара до сих пор не раскрыла причин расставания, поэтому поклонники строят различные версии. Полине Гагариной уже приписывали романы с известными мужчинами. Якобы это артистка разрушила семью. Кроме того, в качестве причины была названа зависть мужа к ее успеху.

Напомним, о разладе в семье Полины Гагариной стало известно в середине мая. Якобы звезда уже уволила Дмитрия Исхакова с должности генерального директора своей компании, и вознамерилась лишить супруга всего имущества. Певица и фотограф решили растить детей вместе – сына Гагариной, 13-летнего Андрея, и общую трехлетнюю дочь Мию.