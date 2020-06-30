Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

В середине мая в прессе появилась информация о разладе в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Близкий к жизни супругов источник рассказал, что уже несколько месяцев они живут раздельно. Также стало известно, что певица уволила мужа с поста руководителя своей компании.
Знаменитости длительное время не комментировали эти слухи. Лишь в конце июня фотограф подтвердил известие о разрыве. В своем инстаграм-аккаунте Исхаков отметил, что поддерживает с Гагариной "нормальные отношения". Бывшие влюбленные вместе заботятся о детях.
Другие детали он отказался раскрыть. Время от времени фотограф публикует в социальных сетях лирические стихотворения. Накануне Исхаков разместил тревожные строки: "Мечты, надежды, страх и боль, / Кругами по воде, / Актер не плох – плохая роль, / И пьеса так себе...".
Это произведение напугало поклонников. Они беспокоятся, что после расставания с женой у Дмитрия Исхакова начались проблемы с душевным здоровьем. "Почему у вас столько депрессии?" – поинтересовался один из подписчиков. "Да где вы тут это нашли", – возмутился муж Полины Гагариной.
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