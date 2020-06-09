Муцениеце не стала требовать алименты после щедрой помощи от Прилучного

Вероятно, Павел Прилучный и Агата Муцениеце станут бывшими супругами уже через несколько дней. Их заявление о расторжении брака рассматривается в суде.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце не хотят лично присутствовать на слушании в суде. Их интересы представляют адвокаты. Супруги не имеют никаких претензий друг к другу, поэтому бракоразводный процесс не должен затянуться.

Интересно, что Агата лишь требует развода. Права на детей они делить, очевидно, не собираются. Актриса даже не стала подавать заявление на взыскание алиментов. Очевидно, Муцениеце не сомневается, что Прилучный в любом случае будет помогать своим детям.

Журналистам также удалось узнать, что Павел перевел на счет Агаты 400 тысяч рублей. Эти средства актрисе нужны для лечения бронхита. На данный момент Муцениеце находится под наблюдением врачей подмосковной клиники.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что Прилучный задолжал по налогам порядка 150 тысяч рублей, а также не оплатил штраф за парковку в размере пяти тысяч. Представитель актера объяснил, что Павел не успел погасить долги из-за постоянных гастролей. Мужу Агаты было некогда.

Несмотря на историю с избиением, Агата Муцениеце смогла найти общий язык с Павлом Прилучным. Напомним, супруги были в браке девять лет. У них есть два сына и одна дочь. Известно, что дети иногда живут у мамы, а иногда – у папы.