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Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике

Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на то, что слушание по бракоразводному процессу состоится уже через неделю, Павел Прилучный до сих заботится об Агате Муцениеце. Журналистам удалось выяснить, сколько актер отдал за лечение жены.
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Скандал в семье артистов разгорелся после официального объявления о расставании. В апреле девушка обратилась к поклонникам с шокирующим заявлением: муж поднял на нее руку, отобрал телефон и выгнал из дома.

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Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Также Агата Муцениеце запустила на "Ютуб" собственное шоу "Честный развод", в эфире которого рассказывает о разрыве. Актриса интервьюирует звездных гостей, переживших непростые отношения.

Стоит отметить, что Павел Прилучный никак не комментировал развод. Знаменитость хранит молчание и продолжает помогать пока еще супруге в сложных ситуациях. Так, недавно стало известно, что артист заплатил за лечение жены кругленькую сумму.

В настоящее время Агата Муцениеце находится в клинике, где восстанавливается после бронхита. К счастью, коронавирус у актрисы не обнаружили. Оказалось, что за процедуры звезда заплатила не сама. Павел Прилучный отдал медикам около 400 тысяч рублей, сообщает "Экспресс-газета".

Напомним, первое слушание по разводу состоится уже 15 июня. Новость о том, что актер заплатил за ее лечение, дает поклонникам надежду на воссоединение пары. Впрочем, как отмечала Агата Муцениеце, они с мужем стараются наладить отношения ради детей – семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии.

Автор: 8 июня 2020, 15:38 Источник: Peopletalk ✓ Надежный источник
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