Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике

Скандал в семье артистов разгорелся после официального объявления о расставании. В апреле девушка обратилась к поклонникам с шокирующим заявлением: муж поднял на нее руку, отобрал телефон и выгнал из дома.
Также Агата Муцениеце запустила на "Ютуб" собственное шоу "Честный развод", в эфире которого рассказывает о разрыве. Актриса интервьюирует звездных гостей, переживших непростые отношения.
Стоит отметить, что Павел Прилучный никак не комментировал развод. Знаменитость хранит молчание и продолжает помогать пока еще супруге в сложных ситуациях. Так, недавно стало известно, что артист заплатил за лечение жены кругленькую сумму.
В настоящее время Агата Муцениеце находится в клинике, где восстанавливается после бронхита. К счастью, коронавирус у актрисы не обнаружили. Оказалось, что за процедуры звезда заплатила не сама. Павел Прилучный отдал медикам около 400 тысяч рублей, сообщает "Экспресс-газета".
Напомним, первое слушание по разводу состоится уже 15 июня. Новость о том, что актер заплатил за ее лечение, дает поклонникам надежду на воссоединение пары. Впрочем, как отмечала Агата Муцениеце, они с мужем стараются наладить отношения ради детей – семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии.
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