Полина Гагарина променяла мужа на молодого продюсера

На фоне болезненного расставания с мужем Полину Гагарину заметили с незнакомым молодым человеком. Любопытные фанаты подметили, что певица променяла Дмитрия Исхакова на саунд-продюсера ChinKong.

Еще не успев оправиться после начала бракоразводного процесса, Полина Гагарина постаралась вернуться к привычному ритму жизни. Только в начале месяца стало известно о том, что певица больше не живет со своим законным мужем. Супруги долгое время не комментировали новости о разводе и продолжали вместе воспитывать дочь Мию. Полина Гагарина заявила, что теперь с девочкой они проводят время по очереди.

Несмотря на то, что певица отказывается контактировать с прессой и старается не разглашать всех подробностей развода, периодически все равно всплывает информация о личной жизни пары. Например, несколько дней назад Полина Гагарина была замечена в компании молодого человека, явно не Дмитрия Исхакова.

Поговаривают, что Гагарина познакомилась со своим новым ухажером во время их совместного проекта и аранжировок песен. Саунд-продюсер сделал несколько танцевальных ремиксов на композиции "Смотри", "Камень на сердце" и "Небо в глазах" и, видимо, успел покорить сердце почти разведенной звезды.

В одном из Telegram-каналов утверждают, что между певицей и ChinKong уже давно чувствуется особенная связь. По словам авторов канала, Полина Гагарина почти полгода работает вместе с молодым человеком. За это время коллеги спокойно могли и сблизиться.

Более того, поклонники заметили Полину с каким-то мужчиной, в котором узнали саунд-продюсера, у аутлета на Новой Риге. На фотографиях фанатов видно, как артисты мило рассматривают друг друга. Был и запечатлен момент, когда ChinKong нежно обнял Гагарину за талию.

Остается только гадать, действительно ли Полина Гагарина повстречала достойного мужчину и планирует вступить в новые серьезные отношения. Или же это очередной способ забыть бывшего мужа и отвлечься от происходящего?