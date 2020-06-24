Данила Козловский выложил фотографию с дочерью

Актер и режиссер Данила Козловский не часто радует своих подписчиков личными фотографиями. Однако День отца стал тем поводом, который позволил им увидеть трогательный снимок.

"Всех бать с днем бати", – лаконично подписал Данила Козловский фотографию, на которой он держит на руках свою дочь. Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от увиденного. Комплименты от комментаторов посыпались как из рога изобилия.

Ранее девочка дважды появлялась в инстаграм-аккаунте режиссера. В первый раз поклонники увидели девочку 3 марта со спины и мельком. Позже, 3 мая, она предстала на фотографии сбоку, на руках у отца. 22 июня состоялось ее третье появление. И каждый раз ее появление неизменно вызывало настоящий взрыв умиления среди комментаторов.