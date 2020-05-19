"Моложе сына": мать Козловского поразила внешним видом

В Сети всплыл снимок Данилы Козловского с родительницей – актрисой Надеждой Звенигородской. Поклонники сначала подумали, что на фото – избранница звезды.

На фотографии Данила Козловский обнимает мать, которой на первый взгляд нельзя дать больше 40 лет. На самом деле в июле актрисе исполнится 69 лет.

Кадр был сделан несколько лет назад в России. Пользователи "Инстаграм" пришли в восторг от внешнего вида Надежды Звенигородской. "Мама моложе сына", "Сначала подумала, что жена его", "Очень похожи", – высказались фолловеры.

Отметим, что артист и режиссер предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних глаз. К слову, ранее он представил общественности своего брата – 34-летнего Егора.

Напомним, чуть более двух месяцев назад Данила Козловский и его супруга Ольга Зуева стали родителями. После появления на свет дочери Оды Валентины пара практически не выходит на связь. Девочка родилась в Америке, где актеры пережидают карантин.

Как писали "Дни.ру", недавно Данила Козловский поведал о тяготах отцовства. Артист большую часть своего времени проводит с дочерью, поэтому ему не хватает ресурсов на общение с поклонниками.

