"Моложе сына": мать Козловского поразила внешним видом

На фотографии Данила Козловский обнимает мать, которой на первый взгляд нельзя дать больше 40 лет. На самом деле в июле актрисе исполнится 69 лет.
Кадр был сделан несколько лет назад в России. Пользователи "Инстаграм" пришли в восторг от внешнего вида Надежды Звенигородской. "Мама моложе сына", "Сначала подумала, что жена его", "Очень похожи", – высказались фолловеры.
Отметим, что артист и режиссер предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних глаз. К слову, ранее он представил общественности своего брата – 34-летнего Егора.
Напомним, чуть более двух месяцев назад Данила Козловский и его супруга Ольга Зуева стали родителями. После появления на свет дочери Оды Валентины пара практически не выходит на связь. Девочка родилась в Америке, где актеры пережидают карантин.
Как писали "Дни.ру", недавно Данила Козловский поведал о тяготах отцовства. Артист большую часть своего времени проводит с дочерью, поэтому ему не хватает ресурсов на общение с поклонниками.
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