Одинокая Муцениеце выставила напоказ грудь

Агата Муцениеце предстала перед поклонниками в смелом игривом образе. Знаменитость собрала море комплиментов.

Судя по всему, у актрисы летнее радостное настроение. Жена Павла Прилучного поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком с продюсером Алексеем Зюзиным.

"Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так", – подписала фото Агата Муцениеце. В кадре она позирует в белом корсете, открывающем грудь.

Публикация вызвала живой отклик фолловеров. Они осыпали артистку комплиментами."Отлично выглядишь!", "Красотка", "Прекрасна", – высказались подписчики. Они призвали супругу Павла Прилучного не пропадать и чаще делать позитивные посты.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о намерении развестись в феврале этого года. В апреле актриса ошарашила поклонников новостью о насилии со стороны мужа. Супруг якобы поднял на нее руку, чем очень напугал детей.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце вместе с наследниками съехала от актера и готовится к бракоразводному процессу. Последняя беседа по заявлению о расторжении брака назначена на 15 июня.