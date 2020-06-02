"Так и будет таксовать": жена экс-солиста "Отпетых мошенников" пожаловалась на нехватку денег

Бывший участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов временно сменил профессию из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Жена певца Виктория рассказала о его нынешних заработках.

По словам Виктории Богомазовой, у их семьи была некая финансовая подушка безопасности, но она уже закончилась. Женщина отметила, что у них свое объединение, где она – гендиректор, а Игорь работает артистом-вокалистом.

Из-за нехватки средств жена экс-солиста группы "Отпетые мошенники" подала заявление на получение финансовой компенсации. Им прислали 12 130 рублей. Кроме того, Виктория долго не могла оформить пособие на первого ребенка.

"Ну а что делать? Если так продолжится и дальше, то Игорь так и будет таксовать", – посетовала избранница исполнителя. Поделилась Виктория и подробностями новой работы Богомазова. Она рассказала, что ему пару раз на карту клиенты переводили чаевые в размере 200 рублей.

Возможно, кто-то узнавал в таксисте экс-солиста группы "Отпетые мошенники", но тактично об этом молчал. Удивленных возгласов и обидных замечаний артисту от пассажиров не было.

По словам жены Гарика Богомазова, с учетом аренды автомобиля, помывки машины и расходов на бензин, муж может заработать до полутора тысяч в день. Но это если работать по 12 часов и больше.

Женщина отметила, что получает "декретные" – около 11 000 рублей. Кроме того, она оформила еще пособие в размере 5 000 рублей. Но жить на эти деньги, добавила супруга музыканта, нереально.