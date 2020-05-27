Сестра выживает из квартиры экс-участника "Отпетых мошенников" Богомазова

Некоторое время назад сестра вокалиста Гарика Богомазова, Евгения, обратилась с иском к Фемиде. Женщина требовала выписать из квартиры знаменитого брата и его маленького сына. Как оказалось, родственница певца приватизировала родительскую жилплощадь.
Звезда коллектива "Отпетые мошенники" менять место регистрации не собирается. По словам нынешней жены Гарика, Виктории, артист прописан в апартаментах с 1979 года, там же он зарегистрировал наследника. Кроме того, на спорных квадратных метрах проживает ее пожилая свекровь.
"Непонятно на основании чего она вообще приватизировала квартиру", – сказала журналистам супруга певца.
Гарик Богомазов хочет встретиться с сестрой, однако женщина всячески избегает разговора. Евгения ссылается на нездоровье родительницы. Как оказалось, матери звезды коллектива "Отпетые мошенники" предстоит тяжелая операция.
Сейчас Гарик Богомазов рядом с родительницей. Артист воспользовался вынужденным простоем в работе, чтобы поухаживать за близким человеком. Более того, знаменитость элементарно соскучилась по маме, ведь в последнее время их общение было ограничено – в родительском доме трубки никто не брал. Виктория полагает, что Евгения забирает у родительницы телефон.
Солист группы "Отпетые мошенники" обратился к адвокатам. Он планирует разбираться в суде. Поведение Евгении Гарик считает странным. Ранее женщина советовала музыканту встречаться с мамой вне квартиры и рассказывала небылицы о ее состоянии.
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