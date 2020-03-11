От солиста "Отпетых мошенников" требуют вернуть 6 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что певец Игорь Богомазов накопил долг по алиментам в размере 280 тысяч рублей. Артист находил множество причин, чтобы их не выплачивать. В итоге он решил подать жалобу, чтобы судебные приставы пересчитали сумму. Богомазов хотел, чтобы она была как можно меньше.
Певцу пошли навстречу, но его желаниям не суждено сбыться. Оказалось, что долг по алиментам вырос до колоссальных размеров. Вместо скромных 280 тысяч, которые можно было спокойно выплатить, появилась сумма в шесть миллионов рублей. Таков результат повторной индексации. Это решение Богомазов тоже пытается обжаловать.
Также экс-солист "Отпетых мошенников" хочет взыскать с бывшей жены компенсацию за моральный вред. Артист считает, что она портит его репутацию. В свою очередь Юлия отмечает, что давно бы забыла Игоря, но он должен их дочери Варваре кругленькую сумму. Кстати, девушке уже исполнилось 19 лет.
Интересно, что Богомазов, несмотря на желание наследницы, не хочет с ней общаться. Однажды он даже потребовал сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство. Игорь счастлив в новом браке. Нынешнюю избранницу артиста зовут Виктория, она родила ему сына.
Добавим, что певец подрабатывает на корпоративах. Однако, видимо, доход у него совсем небольшой.
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