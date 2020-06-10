"Возраст украшает": помолодевшую Фрейндлих назвали "золотым" примером

Алиса Фрейндлих в свои 85 лет выглядит замечательно. К такому выводу пришли поклонники, когда увидели новое фото артистки в Сети. Невооруженным глазом видно, что звезда советского кино не делала никаких пластических операций. Поэтому пользователи Сети задались вопросом, почему Фрейндлих нельзя дать и 70 лет.

Косметолог Екатерина Пограничная уверена – Алиса Фрейндлих выглядит отдохнувшей и свежей, потому что ведет спокойный образ жизни, у нее размеренный график, а в распорядке дня актрисы нет суеты. Специалист обратила внимание, что у звезды "Служебного романа" сложно заметить мимические морщины, которые выдавали бы возраст.

Красота зависит от многих факторов – правильное питание, профессиональный косметолог, отсутствие стрессов и спокойная обстановка дома, отметила эксперт. Вероятно, Алиса Бруновна "помолодела", пока находилась на карантине – работы нет, а рядом с ней находятся любящие люди.

Пограничная также высказалась насчет внешности Ирины Понаровской, которая запечатлена вместе с Фрейндлих на обсуждаемом поклонниками снимке. Несмотря на то, что Понаровская на 18 лет младше своей коллеги, выглядят они ровесницами.

"Прекрасные женщины, которые являются "золотым" примером, что возраст украшает", – отметила косметолог.

Напомним, недавно стало известно о плохом самочувствии Алисы Фрейндлих. Актриса пожаловалась, что у нее "шалит сердце". Звезда театра и кино списала недомогание на возраст.