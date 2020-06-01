"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова

На телеканале ТНТ стартовал новый проект "Остров героев", в котором принимают участие восемь блогеров и медийных персон. На первом этапе шоу покинула Ирина Пинчук, известная зрителям по "Дому-2".

Первый день для участников шоу "Остров героев" выдался мучительным. Их покусали насекомые. Кроме того, ребята целый день были голодны. Они не смогли добыть огонь и сварить похлебку из крабов.

Ведущему проекта Таиру Мамедову пришлось объяснять участникам, что разбивать лагерь нужно на возвышенности, а не в низине. Также он помог блогерам с огнем.

Участникам необходимо каждый день тратить силы на испытания. В первом выпуске показали, как ребята поджигали пять плотов на воде, а последний переправляли на сушу. На нем находился ключ, который открывает кольца для метания на колья. После этого испытания стало ясно, что кто-то должен покинуть проект: участница шоу Comedy Woman Тамара Турава, звезда реалити "Дом-2" Ирина Пинчук или рэпер Никита Atikin.

Участница "Острова героев" блогер Женя Искандарова заявила, что с острова должна уехать Ирина Пинчук, потому что она "слишком нежная фиалка". Кстати, экс-участница "Дома-2" была не против покинуть проект, потому что понимала: она не сможет здесь находиться. Пинчук не ожидала, что жизнь на острове окажется такой трудной.

В итоге большинство участников захотели, чтобы с "Острова героев" ушла Ирина. Мамедов признался, что очень рад принятому решению, потому что девушке не был интересен этот проект.