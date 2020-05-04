Козловский растрогал народ снимком с маленькой дочерью

Популярный актер Данила Козловский и его возлюбленная актриса Ольга Зуева стали родителями в начале весны. Звездная пара нарекла первенца необычным именем – Ода Валентина. В день своего рождения Козловский решил порадовать фанатов и поделился милой фотографией с дочерью. 3 мая актеру исполнилось 35 лет.
Актер разместил фото с ребенком на руках на своей страничке в "Инстаграм". "35. Заканчиваем разминаться, начинаем жить!" – подписал трогательный кадр молодой отец.
В комментариях фанаты порадовались за любимого актера и пожелали звездному семейству счастья и крепкого здоровья. "Какая же это милота! Здоровья крохе", "Здоровья вам и вашей семье!", "Очень красиво!" – умиляются поклонники.
Отметим, слухи о романе Данилы Козловского с Зуевой ходил давно, однако актеры отказывались афишировать свои отношения. Даже беременность актрисы долгое время удавалось скрывать. Тишину нарушила сама Зуева, опубликовав на своей странице фото с новорожденной малышкой. Как сообщал телеканал "360", Данила Козловский решил присутствовать при родах своего первенца. Ода Валентина появилась на свет в США.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Любимая актриса. Какая?
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Сын хочет сменить пол
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Травля
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?