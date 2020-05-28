Россияне ахнули от вида ненакрашенной Алсу

Алсу считается одной из самых изящных и эффектных артисток в России. Она всегда старается выглядеть привлекательно. Поклонники восторгаются не только ее талантом, но и идеальной фигурой.

Пользователи Сети часто спрашивают Алсу, как ей удается постоянно держать себя в форме. Наверняка, певица много времени проводит в спортивном зале или выполняет упражнения дома. Оказалось, что знаменитость – не сторонник усиленных тренировок.

Недавно в своем инстаграм-аккаунте Алсу опубликовала селфи, которое было сделано в помещении со спортивным инвентарем. Она написала, что для нее тренировки – это каторга. Но несмотря на нежелание заниматься спортом, певица все равно продолжает поддерживать форму. Тем более, результат певицу очень мотивирует.

Знаменитость также отметила, что от природы имеет идеальную фигуру. Но после родов тело значительно потеряло тонус.

"Возвращаем все на свои места. Девочки, не теряем надежды!" – написала певица.

На снимке артистка запечатлена в обтягивающей майке и лосинах. В таком виде Алсу редко показывается поклонникам. Подписчики пришли в восторг от фото знаменитости. Они оставили огромное количество комментариев: "Мне кажется, Алсу совсем не меняется с годами", "Какая же вы красивая. И внутренне, и внешне", "Алсу, вам ожирение не грозит", "Восхищаюсь вами!" – написали фолловеры.

Напомним, недавно Алсу, которая так и не отмылась после скандала на шоу "Голос", уличили в новых махинациях. Пользователи Сети предположили, что певица искусственно увеличила количество просмотров видео, на котором поет ее дочь.