Прилучный сильно обгорел во время съемок

В эфире шоу "Судьба человека" Александр Обласов рассказал о работе с Павлом Прилучным над сериалом "Мажор". Как отметил артист, на съемках было немало опасных ситуаций.

Актер рассказал, что роль в киноленте стала для него первой значимой – до этого появлялся лишь в эпизодах. Во время работы он прекрасно общался с исполнителями главных ролей – Павлом Прилучным и Кариной Разумовской. Молодой человек назвал их своими однокурсниками.

В какой-то момент Александру Обласову стали писать 13-летние девочки и говорить, какой он прекрасный артист. Внимание льстило, и он всем отвечал. Правда, потом понял, что через него просто хотели подобраться к Прилучному. "Постоянно узнавали: "А как там Паша?", "А вы общаетесь?" – улыбнулась знаменитость.

На съемках случались и опасные моменты. Однажды коллеги по площадке чуть не сгорели заживо. По сюжету Прилучный и Обласов должны были ворваться в полыхающий дом. Каскадеры предложили парням помазаться "какой-то слизью", вспомнил артист в эфире шоу "Судьба человека". Ребята отказались, и зря.

"Влетаем мы в горящий дом, а там этот огонь! Ну я и чувствую, что поджариваюсь. Вылетаем обратно... В итоге подпалили оба уши", – рассказал Александр Обласов.

Как выяснилось, "слизь" из банки – противопожарная мазь. После неудачного дубля ей намазали ожоги, которые получили актеры, и все закончилось благополучно.