"Родилась мертвой": известная актриса оказалась на грани

Как отметила звезда, она вообще не должна была появиться на свет. Девочка запуталась в пуповине. Как призналась актриса, она родилась мертвой. Родители позже рассказали, что ее в тот день еле откачали. Малышке повезло, так как отец был председателем колхоза, и у него были нужные связи.
Анна Уколова поделилась, что папа срочно организовал вертолет, на котором привезли все необходимое медицинское оборудование. "Тогда счет шел, конечно, на секунды", – сказала знаменитость в эфире шоу "Судьба человека".
Родители артистки развелись, когда ей было шесть лет. Отец уехал работать на Камчатку, и там у него появилась другая семья. Анна Уколова призналась, что не держит зла на него – так уж сложилась жизнь.
Мама долго скрывала от дочери, что папа больше не вернется. Как отметила актриса, родительница просто сказала, что отец уехал на Север спасать медведей. "Уже потом узнала, что у него другая женщина", – поделилась артистка в студии программы "Судьба человека".
Борис Корчевников отметил, что его тоже воспитывала одна мама. Анна Уколова не выдержала и прослезилась. "Боря, у вас тут какая-то стена плача", – пошутила знаменитость. Внезапно она сообщила, что в 43 года у ведущего шоу "Судьба человека" родится ребенок. Напомним, сейчас Корчевникову 37 лет.
Анна Уколова – актриса театра и кино. Популярность она получила после выхода на экраны таких картин, как "Папа", "Географ глобус пропил", "Жить", сериалов "Домашний арест", "Ивановы-Ивановы".
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